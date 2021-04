Die Göppinger, die wieder auf den mehrere Wochen verletzten Rückraumspieler Tobias Ellebaek zurückgreifen konnten, begannen gut und gingen bereits in der ersten Minute durch ein Gegenstoßtor von Linkshänder Nemanja Zelenovic in Führung. Von Beginn an war die Partie umkämpft, beide Teams muss...