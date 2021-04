Zehn Spiele hintereinander hatten die Handballer von Frisch Auf Göppingen in der Bundesliga nicht verloren. An diesem Samstag endete die Erfolgsserie von 19:1 Punkten nach der WM-Pause. Der TVB Stuttgart nahm in eigener Halle erfolgreich Revanche für die 17:27-Derbypleite im Hinspiel im Februar un...