So schnell kann es gehen: Nach neun Erfolgen in Folge gab es nun vier Spiele hintereinander ohne Sieg (2:6 Punkte) für die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen. An diesem Samstag kassierte der Tabellenfünfte eine verdiente 23:31 (12:15)-Niederlage bei der MT Melsungen.

Mayerhoffer: Haben...