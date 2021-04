Ob Urh Kastelic im Auswärtsspiel von Frisch Auf Göppingen beim TVB Stuttgart an diesem Samstag um 20.30 Uhr in der Scharrena mitwirken kann, steht noch nicht fest. Der slowenische Torwart laboriert nach wie vor an einer Verletzung am rechten Sprunggelenk. © Foto: Eibner