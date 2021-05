Ein Mammutprogramm wartet in den kommenden Tagen auf die Bundesliga- Handballer von Frisch Auf Göppingen: An diesem Donnerstag erwarten die Mannen von Trainer Hartmut Mayerhoffer Aufsteiger TuSEM Essen in der EWS-Arena (19 Uhr/Sky). Am Sonntag geht’s zu den Füchsen Berlin (12 Uhr) und am Diensta...