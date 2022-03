Mit einem lange nicht gekannten Gefühl gingen die Göppinger Zweitliga-Handballerinnen am vergangenen Samstag in der EWS-Arena vom Feld: Im baden-württembergischen Landesduell gegen die Kurpfalz-Bären kassierte das Team von Trainer Nico Kiener nach zehn Siegen in Folge und einer sich anschließen...