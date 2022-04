Eine erfolgreiche Woche liegt hinter den Göppinger Zweitliga-Handballerinnen, die mit drei Heimsiegen am Stück gestärkt in das Derby am Ostersonntag bei der SG H2Ku Herrenberg gehen. Und auch die Kaderplanung schreitet weiter voran. Nach den fünf Zugängen Selina Kalmbach (Neckarsulm), Leonie Pa...