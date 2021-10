Nach drei Ligasiegen in Folge fahren die Frisch-Auf-Frauen selbstbewusst zum DHB-Pokalspiel bei der HSG Bensheim/Auerbach, das an diesem Sonntag (16 Uhr, sportdeutschland.tv) in der Bensheimer Weststadthalle beginnt. Anders als in der Liga befinden sich die Göppingerinnen diesmal in der Rolle des U...