Nachbarschaftsduelle leben von Emotionen, großem Einsatz und Spannung. Dem gestrigen Derby in der Handball-Bundesliga zwischen dem TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen fehlten diese Bestandteile, weshalb der Hallensprecher Mühe hatte, etwas Atmosphäre in die von 5833 Fans besuchte Porsche-Arena zu zaubern. Der über 60 Minuten müde Vergleich – geschuldet auch der Tatsache, dass beide Seiten erst am Donnerstag wichtige Siege eingefahren hatten – hatte zumindest einen historischen Ausgang: Im zehnten Erstliga-Vergleich gewannen die Bittenfelder erstmals ein Heimspiel gegen die Göppinger, die nach ihrer 26:29 (11:14)-Niederlage mit hängenden Köpfen den Gastgebern gratulieren mussten.

Klare Worte der Trainer

„Es war kein gutes Spiel für Frisch Auf, aber auch nicht für uns. Dafür ist es aber gut gelaufen für uns“, gestand TVB-Trainer Jürgen Schweikardt mit dem kritischen Blick auf die 60 Minuten zwischen den beiden Klubs, die nicht nur die geografische Nähe verbindet. Der Coach der Gastgeber nannte aber auch gleich den spielentscheidenden Mann. „Unser Torwart Jogi Bitter war ein wichtiger Faktor, unsere Abwehr war in Ordnung. Mit unserem Angriff war ich nicht zufrieden, deshalb bin ich froh, dass es für uns gereicht hat“, so die ehrliche Analyse des Stuttgarter Trainers und Geschäftsführers. Sein Gegenüber fasste sich kurz. „Uns hat komplett die physische und geistige Frische gefehlt“, musste Hartmut Mayerhoffer frustriert einräumen, „nachdem wir zehn freie Würfe vergeben haben, haben wir in Anbetracht dessen nur mit drei verloren. Wir hätten heute vieles in Angriff und Abwehr besser machen müssen.“

Göppinger Personalengpässe

Offensichtlich noch mit der stundenlangen Bus-Rückfahrt vom Sieg in Nordhorn in den Knochen, scheiterten Mayerhoffers Schützlinge gleich an Schlussmann Bitter. Dessen Vorderleute sorgten für einen beruhigenden 4:1-Vorsprung, zu dem der Ex-Göppinger Manuel Späth schnell zwei Treffer beisteuerte. Zudem musste mit Nicolai Theilinger der einzige nominelle Halbrechte schon auf die Bank, um seinen linken Oberschenkel behandeln zu lassen, Neuzugang Pouya Norouzinezhad übernahm die Position. Schon nach 6:19 Minuten rüttelte Mayerhoffer sein Team in einer Auszeit auf, die ebenfalls überschaubaren Offensivqualitäten der Stuttgarter ließen Frisch Auf auf 3:4 und auf 6:7 (17. Minute) herankommen. Doch die Grün-Weißen fanden auch in der Abwehr einfach nicht zur Stabilität wie bei den letzten beiden Siegen und kassierten wieder einfache Treffer. Dazu trug auch die Erkenntnis nicht nur vom Göppinger Sportlichen Leiter Christian Schöne bei: „Das Torwart­duell verlieren wir klar.“ So scheiterte auch Spezialist Marcel Schiller schon in Hälfte eins, die 14:11 endete, mit zwei Siebenmetern an „Krake“ Bitter.

Letzte Göppinger Hoffnungen

Im zweiten Durchgang lebte die Göppinger Hoffnung bis zum 17:15 (37.), ehe die größeren Stuttgarter Wechselmöglichkeiten im Rückraum in einer relativ ruhigen Arena Rechnung trugen und die Hausherren auf 20:15 erhöhten (41.). „Die Belastung der Nordhorn-Reise kann man in so einem Spiel nicht ad acta legen, zumal uns die Alternativen fehlen“, umschrieb Hartmut Mayerhoffer die Müdigkeit seiner Akteure, die sich nach dem 16:22 (46.) und 19:25 (51.) immerhin noch einmal aufrappelten und mit einer 3:3-Abwehr und respektabler Moral zum 26:29-Endstand herankamen.

TVB Stuttgart: Bitter, Lehmann (n.e.); Häfner (3), Weiß (1), Faluvegi, Späth (3), Lönn (5), Markotic (1), Röthlisberger, Zeitz (3), Zieker (2/2), Pfattheicher (7), Peshevski (4).

FA Göppingen: Rebmann, Kastelic (ab 24.); Neudeck (n.e.), Theilinger (3), Kneule (4), Bagersted (1), Sliskovic (5), Sörensen (3/1), Schiller (3/2), Rentschler (n.e.), Hermann (2), Kozina, Norouzinezhad (5).

SR: Geipel/Helbig.

Zeitstrafen: 10:6 Minuten.

Zuschauer: 5833.