Der Tank wird in Anbetracht der hohen Belastung leerer, doch die Handballer von Frisch Auf Göppingen wollen auch im Bundesliga-Nachholspiel beim TBV Lemgo an diesem Dienstag (Anpfiff 18.30 Uhr) aufs Gaspedal drücken. Das fünfte Spiel innerhalb von 14 Tagen zehrt an den Kräften, doch Frisch-Auf-T...