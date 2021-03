Frisch Auf brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Beim Stand von 4:7 in der zehnten Minute nahm Mayerhoffer die erste Auszeit. Danach steigerte sich die Göppinger Abwehr und auch im Angriff agierten die Hausherren zielstrebiger, was in der 16. Minute die erste Führung bescherte (9:8). Bis z...