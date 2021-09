Alles neu macht die Ligen-Reform des Handballverbands Württemberg (HVW): Für die Landesliga-Handballerinnen der SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch (SG LTB) beginnt am Sonntag die neue Runde mit einem Heimspiel in der Albsporthalle in Böhmenkirch (17 Uhr). Zu Gast ist der TV Gerhausen, de...