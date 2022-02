Eine hohe Hürde wartet am Sonntagabend auf die Landesliga-­Handballerinnen der TG Geislingen, wenn sie den Tabellen-Dritten HSG Langenau/Elchingen um 18 Uhr in der Geislinger Michelberghalle empfangen. Die Gäste landeten mit 32:24 am vergangenen Wochenende einen hohen Sieg gegen die FSG Gien...