Nach fünfwöchiger Unterbrechung können die Göppinger Zweitliga- Handballerinnen die Rückkehr in den Spielbetrieb kaum erwarten: An diesem Samstag (19 Uhr, sportdeutschland.tv) empfängt das Team von Trainer Nico Kiener in der EWS-Arena die Kurpfalz-Bären zum baden-württembergischen Duell. Die...