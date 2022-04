Durch den 31:25-Heimerfolg über die TSV Hannover-Burgdorf haben die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen ihre Ausgangsposition im Kampf um einen internationalen Startplatz weiter verbessert. In der Partie gegen Abstiegskandidat GWD Minden an diesem Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) in der EWS-A...