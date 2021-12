Daniel Rebmann ist an diesem Mittwoch im Pokal-Achtelfinale bei GWD Minden beim Bundesliga-Sechsten Frisch Auf Göppingen wieder an Bord. Nach einer MRT-Untersuchung des schmerzenden Knies, an dem sich der 27-jährige Torhüter im Training vor dem deutlich verloren gegangenen Punktspiel in Lemgo ver...