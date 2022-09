Noch stottert der Motor bei den Erstliga-Handballern von Frisch Auf Göppingen, bei der Niederlage zuletzt in Erlangen war viel Sand im Getriebe. In der Abwehr mangelt es an der Abstimmung, im Angriff vorrangig an der Chancenverwertung. Gegen den Meister SC Magdeburg, der an diesem Sonntag um 14 Uhr...