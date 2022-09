Während der HC Erlangen nach seinem 34:28 (17:10)-Heimsieg mit 6:0 Punkten in der Handball-Bundesliga auf einer Erfolgswelle schwimmt, hat die Mannschaft von Frisch Auf Göppingen nach der zweiten klaren Auswärtspleite diverse Problemfelder in ihrem Spiel zu beackern. In der Abwehr wie im Angriff ...