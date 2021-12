In ihrem dritten und letzten Derby in der Hinrunde empfangen die Frisch-Auf-Frauen an diesem Samstag (19 Uhr, sportdeutschland.tv) in der Göppinger EWS-Arena die SG H2Ku Herrenberg. Der in Abstiegsnöten steckende Kooperationspartner des Erstligisten TuS Metzingen rangiert mit drei Siegen noch übe...