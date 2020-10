Der Saisonstart verschiebt sich weiter – für den TV Altenstadt in der Herren-Verbandsliga ebenso wie für die Landesliga-Frauen der TG Geislingen. Grund in beiden Fällen ist Corona. Vor Wochenfrist hatte der TVA bereits das Verbandsliga-Auftaktspiel der Handballer gegen Denkendorf in Absprache...