Im Sommer wird Anja Brugger ihre Karriere beenden und sich auf ihren Hauptberuf konzentrieren. Am Ostersonntag bestritt die Göppinger Spielführerin mit den Frisch-Auf-Frauen bei der SG H2Ku Herrenberg ihr letztes Derby in ihrer Karriere und wollte es dabei noch einmal richtig wissen. So war die er...