Nach dem unerwarteten Auswärtserfolg in Wangen wollen die Verbandsliga-Handballer des TV Altenstadt am Samstagabend um 20 Uhr in eigener (Michelberg-) Halle nachlegen. Mit einem Heimsieg gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf (WiWoDo) wäre das Altenstädter Punktekonto wieder ausgegliche...