54 Jahre lang war Dieter Bolch Ordner in der Hohenstaufenhalle, der heutigen EWS-Arena. An diesem Sonntag, am Rande des Heimspiels der Frisch-Auf-Männer gegen die HSG Wetzlar, wird der Göppinger, der am selben Tag seinen 80. Geburtstag feiert, verabschiedet. © Foto: Giacinto Carlucci