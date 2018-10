Ski Nordisch Guter Saisonauftakt für den SC Degenfeld

Pr.

Eine gute Stützpunkt-Arbeit und hoffnungsvolle Nachwuchstalente waren die Grundlage für ein erfolgreiches Abschneiden des SC Degenfeld beim ersten Schülercup-Wochenende in Winterberg/Sauerland.

Jana Sauter zeigte Sprünge auf 37,5 und 41,5 Meter kam auf den zehnten Platz. Max Rommel (Schüler 12) sprang bei seinem Debüt auf den 22. Platz, Benjamin Bücheler freute sich über den 13. Rang. Julian Hilmer sprang im ersten Durchgang als Erster auf die Tages-Höchstweite von 47 Metern, konnte aber die Telemark-Landung nicht mehr setzen und bekam dafür einiges von den Kampfrichtern abgezogen. Lars Morlok sprang in Durchgang eins auf 44 Meter, setzte aber einen deutlichen Telemark und sprang damit zwischenzeitlich auf Rang ein. Dann war Janne Holz am Start. Er sprang ebenfalls 47 Meter, konnte aber einen guten Telemark landen. Somit setzte er sich an die Spitze. Im zweiten Durchgang gelang Julian Hillmer noch einmal ein Sprung auf 44 Meter mit Telemark, mit dem er seinen dritten Platz absicherte. Lars Morlok gab noch einmal alles und sprang 45 Meter weit, was ihm am Ende den zweiten Platz einbrachte. Janne Holz ließ nichts mehr anbrennen und sicherte seinen Sieg mit 44,5 Metern und 5,5 Punkten Vorsprung.

Am Nachmittag wurde auf Inlinern um die Platzierungen in der Nordischen Kombination gekämpft. Auf der anspruchsvollen 2,5 Kilometer langen Strecke liefen zuerst die Mädchen. Jana Sauter fiel auf den 19. Rang zurück, während sich Katharina Hieber auf Platz 21 vorkämpfen konnte. Den Sieg sicherte sich wie im Springen wieder Nathalie Armbruster von der SV/SZ Kniebis.

Bei den Buben wurde ebenfalls hart gekämpft. Benjamin Bücheler fiel um zwei Plätze auf Rang 15 zurück, während Janne Holz abermals mit Julian Hillmer und Lars Morlok um die podestplätze kämpfte. Die sehr gute Laufleistung von Lars Morlok sicherte ihm hier den deutlichen Sieg vor Janne Holz, der sich mit Moritz Terei von Bad Freienwalde einen Zielsprint lieferte. Der Degenfelder konnte diesen mit einem halben Meter Vorsprung für sich entscheiden und wurde Kombinations-Zweiter. Julian Hillmer rundete die Top-Leistung der jungen Athleten ab und kam als Vierter über die Ziellinie.

Am Sonntag stand zum Abschluss des Wochenendes der Team-Wettkampf auf dem Programm. Die Mädchen Baden-Württembergs (mit Jana Sauter) wurden Dritte hinter Bayern und Sachsen, die Jungen aus dem Land gewannen vor Thüringen und Bayern. Markus Rohde