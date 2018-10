Göppingen Gute Mischung

Göppingen / dt

Das erste Auswärtsspiel in der neuen Landesligasaison fand für die Basketballerinnen der Turnerschaft Göppingen in Jungingen statt. Trainerlos angereist mussten die Göppingerinnen auf Miriam Mund als Spielertrainerin zurückgreifen. Diese verstand es, die jungen Spielerinnen dosiert unter die Erfahrenen zu mischen und so punktete man sich kontinuierlich nach vorne. Als die Göppingerinnen im letzten Viertel dann 30 Punkte Vorsprung hatten, bekamen alle Nachwuchsspielerinnen genügend Einsatz, um wichtige Spielerfahrung zu sammeln. Die Turnerschaft gewann mit 57:36. dt

TS Göppingen: Özgül, Kölbl (4), Solomon (10), Mund (5), Bosch, Slewa (16), Geißler, Bay, Mühlhäuser-Tremba (22).