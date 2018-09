Leichtathletik Großkopf bei Doppelstart erfolgreich

Rechberghausen / Rolf Bayha

Gleich zwei Erfolge verbuchte Johannes Großkopf vom Sparda- Team Rechberghausen beim Elmshorner Stadtlauf, der zum 18. Mal in der im Kreis Pinneberg, nordwestlich von Hamburg liegenden Mittelzentrum über die Runden ging. Beim Lauf über die Zehn-Kilometer-Distanz hatte sich der Bettringer gegen 300 Konkurrenten durchzusetzen, lief zwei Drittel der Strecke mit dem späteren Sieger, Lennart Sievers vom Ahrensburger TSV, Kopf an Kopf, konnte aber bei einer Tempoverschärfung nicht mehr mithalten und verlor 29 Sekunden bis ins Ziel. Bei 33:22 Minuten blieb für den Sparda-Team-Läufer die Uhr stehen. Das Podest komplettierte Gerrit Kröger von der SG TSV Kronshager/Kieler TB in 34:35 Minuten. Schnellste Frau war dessen Klubkollegin May Rehberg in 37:14 Minuten. Eine Stunde danach ging Johannes Großkopf auf die mit 850 Teilnehmern besetzte, amtlich vermessene Fünf-Kilometer-Strecke, auf der im Verlauf des Rennens zwischen ihm und Tarje Mohrdieck vom SC Itzehoe ein Zweikampf entbrannte, den der Bettringer mit hauchdünnem Vorsprung von einer Sekunde für sich entscheiden konnte. „Jetzt gönne ich mir aber einen Monat Pause“, meinte Johannes Großkopf und nannte als nächstes Ziel den Zehn-Kilometer-Parcours und den Stafettenlauf beim Gmünder Albmarathon Ende Oktober. Rolf Bayha