Golf Großes Feld beim Preis des Vorstands

Donzdorf / es

Beim Traditionsturnier um den Preis des Vorstands des Golf-Clubs Hohenstaufen in Donzdorf schlugen trotz leicht unbeständigem Wetter 92 Golfer und Gäste ab, was für eine große Beteiligung spricht. Ausgeschrieben war ein Team-Wettbewerb, ein Chapman-Vierer, über 18 Loch.

Die Brutto-Wertung gewannen Stephanie Lederer und Gregor Hagedorn mit 30 Punkten knapp vor Ute und Tim Hoffmann (GC Hetzenhof) mit 29 Bruttopunkten. Luis Hommel und Kilian Haas belegten mit 23 Punkten den dritten Platz.

Die Team-Nettowertungen in den einzelnen Klassen gewannen: Klasse A (Team-Handicap 0-22): 1. Ute und Tim Hoffmann (GC Hetzenhof) mit 40 Nettopunkten, 2. Luis Hommel und Kilian Haas (40), 3. Stephanie Lederer und Gregor Hagedorn (38). Klasse B (Team-Hcp. 23-27): 1. Jürgen Bucher und Josef Geb (41), 2. Andrea Frick und Manfred Schildhauer (40), 3. Sigrid und Jürgen Kinkeldei (38). Klasse C (Team-Hcp. ab 28): 1. Kerstin und Oliver Heer (42), 2. Christa und Dieter Hofmann (41), 3. Anna und Jan Sklepek (40). Den Sonderpreis Nearest to the Pin Damen gewann Anna Salvador mit 2,86 m, bei den Herren ebenfalls an der Bahn 15 Axel Frick mit 2,63 m. es