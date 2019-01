Leichtathletik Große Auswahl für die Läufer

Kreis Göppingen / Rolf Bayha

Die Vereine im Kreis gehören seit vielen Jahren zu den fleißigen Ausrichtern von Laufveranstaltungen. 16 Mal haben sie sich in den Laufkalender Baden-­Württemberg und in verschiedenen Foren im Internet eingetragen und locken mit bunten Ange­boten die Athleten und Hobby­sportler.

Schon zu Beginn des Jahres waren die Ausdauersportler an vielen Orten aktiv. So bei den Neujahrs- und den Dreikönigsläufen, wo auch der TSV Heiningen mit von der Partie war. Weit über 3200 Events hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) in seinem Laufkalender aufgelistet.

Auch in Baden-Württemberg wurde von den beiden Leichtathletikverbänden wieder ein Kalender erstellt, der im Internet eingesehen oder in Papierform bezogen werden kann. Die 130-seitige Broschüre enthält ein abwechslungsreiches Programm von Lauf- und Walking-Events, sei es der Landschaftslauf, der anstrengende Berglauf oder die flache Asphaltstrecke beim Straßenlauf. Für jeden Laufsportler findet sich eine geeignete Route.

Insgesamt 16 Veranstaltungen können in diesem Jahr im Kreis besucht werden. Am Samstag treffen sich Leistungs- und Hobbysportler beim zweiten Durchgang der 31. DJK-Winterlaufserie in Göppingen und vergleichen sich auf einer 5- und 10-km-Strecke. Gleichzeitig werden die Regional- und Kreismeister im Waldlauf ermittelt. Tradition im Bürgerhölzle haben auch die Nachwuchsläufe über 1,2 und 2,2 Kilometer. Am 16. Februar werden beim Finale die Seriensieger geehrt.

Das vielseitigste Programm bietet der 9. Barbarossa-Berglauf am 5. Mai, der an der Göppinger Werfthalle über die Bühne geht. Ideal für Hobbysportler ist der Fitnesslauf über 5 Kilometer. Der 21,4 km-Hauptlauf über den Hohenstaufen richtet sich an die ambitionierten Läufer, die den anspruchsvollen Parcours auch in Staffeln bewältigen können. Kinder und Jugendliche messen sich auf 900, Bambini auf 500 Metern. Walking ist auf einem 10 km-Parcours möglich.

Im Kalender der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung findet sich am 18. Mai der „Alb-Traum 100“, ein Benefiz-Ultra-Trail-Lauf von Geislingen über die Schwäbische Alb über 115 oder 57 Kilometer, der zum zweiten Mal ausgetragen wird. Die Straßenläufer stehen am 17. Mai beim Geislinger Citylauf über 10 Kilometer an der Startlinie. Mit über 1000 Startern im Jahr 2018 feierte der Göppinger Firmenlauf des WLV auf seinem 5-Kilometer-Kurs durchs Oberholz einen Teilnehmerrekord. Die fünfte Auflage startet am 10. Juli im Dr.-Heinrich-Zeller-Stadion. Drei Tage später geht es beim 23. Süßener Stadtlauf des AST rund, wenn auf dem 10-km-Traditions-Kurs Leistungs- und Hobbysportler ihr Bestes geben. Schüler- und Jugendliche messen sich über 1,7 km, Bambini auf einer 0,9 km-Strecke.

Tradition haben die Events des SC Wiesensteig, der 25. Bläsiberg­lauf über 6,2 km und der 26. Schülercup über 0,6, 4 und 6,2 km am 20. Juli. Gleich zu Ferienbeginn (27. Juli) lädt das Sparda-Team zum achten Mal zum Rechberghäuser Sommernachtslauf über 10 km ein. Es wird wieder auf der Bahntrasse zwischen Birenbach und Faurndau einzeln oder in Zweierstaffeln gelaufen. Der Nachwuchs geht auf eine 0,9- und 0,4-km-Strecke.

Jubiläum feiert das Sparda-Team beim 25. 24-Stunden-Benefizlauf in Uhingen, der zum dritten Mal als Hindernislauf am letzten September-Wochenende ausgetragen wird. Der älteste Lauf im Kreis ist der des Geislinger Schneelaufvereins, der zum 36. Mal gestartet wird und dieses Jahr über acht Kilometer geht. Wieder zu den Veranstaltern zählt die TSG Salach, die am 20. Oktober zum 1. Löwenlauf über 10 und 5,6 Kilometer einlädt.

Den Winterbeginn feiern die Ausdauersportler beim Auftakt der 32. DJK-Winterlaufserie am 14. Dezember, das Saisonende am 31. Dezember beim 16. Ottenbacher Ottsilla-Silvesterlauf.