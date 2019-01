Extremsport Große Aufgabe auch für Seriensieger

Donzdorf / Harald Betz

Die Dimensionen sind gewaltig: Das Race Across America (RAAM) ist ein Radrennen von der West- an die Ostküste der USA durch zwölf Staaten über rund 5000 Kilometer – für Christoph Strasser, den 36-jährigen Extremsportler aus Graz, ist es die ultimative Herausforderung, die er schon fünf Mal gewonnen hat und auch ab 11. Juni 2019 wieder angehen wird. „Das wichtigste Ziel ist, erst mal gesund durchzukommen und dann den sechsten Sieg einzufahren“, verrät der sympathische Österreicher, der sich seit vergangenen Dezember im Aufbautraining befindet, „der Traum, es wieder unter acht Tagen zu schaffen, ist wetterabhängig.“

Profisportler Strasser, der seine Wettkämpfe über Sponsoren absichert und mit Vorträgen und Büchern sein Leben finanziert, weiß, worauf er sich immer wieder einlässt. „Ich bin beim RAAM auch zwei Mal ausgeschieden, gleich bei meiner ersten Teilnahme und dann im Jahr 2015. Daraus habe ich am meisten gelernt“, verrät der Ausdauerspezialist, „Misserfolge sind keine Schande, im Gegenteil.“ Ungleich schöner ist aber der Erfolg: „Das allergrößte Erlebnis war mein Sieg 2013 in einer Zeit unter acht Tagen.“ Sein Rekord steht bei 7 Tagen, 15 Stunden und 56 Minuten.

Aktuell liegt das Trainingspensum zwischen 28 und 35 Stunden pro Woche mit dem Rad auf der Rolle. „Ich trainiere nur indoor, draußen herrschen schlechte Wetterbedingungen und der Verkehr ist eine Gefahr“, ist Strasser ein durch unfallbedingte Verletzungen in der Vergangenheit gebranntes Kind, „gleichzeitig ist die Vorbereitung wesentlich für den späteren Erfolg.“ Die Trainingspläne sehen vor, dass der Mann aus der Steiermark von Anfang Dezember bis zum Start im Juni 800 Stunden im Sattel verbringt, das sind rund 25 000 Kilometer in sechs Monaten auf der Basis eines über viele Jahre schon auf Höchstleistung getrimmten Körpers. Strasser, seit vergangenen Oktober in Kalifornien auch 24-Stunden-Weltmeister im Radfahren mit 913,46 Kilometern, weiß: „Bei mir geht es um ein bis zwei Prozent Steigerung. Aber es ist, egal, wie oft man gewonnen hat, immer wieder eine neue Herausforderung. Der Körper wird einer Grenzbelastung ausgesetzt.“ Christoph Strasser wäre der erste Radsportler, der die USA-Durchquerung zum sechsten Mal gewinnt. Zu sehr unter Druck setzen will sich der Routinier aber nicht: „Würde ich nur eine neue Bestzeit ins Visier nehmen, bestünde die große Gefahr der totalen Enttäuschung schon während des Rennens.“

Schließlich kann allein schon ein Tag schlechtes Wetter den angepeilten Schnitt von 160 Watt Durchschnittsleistung ins Wanken bringen. Gleichzeitig muss der Grazer, dessen Freundin in der Heimat die Geschäfte des Zwei-Personen-Unternehmens regelt, mit seinem elfköpfigen Team, das ihn im Pkw begleitet, harmonieren. „Es ist vor allem ein Grenzgang mit der Müdigkeit, aber hier besitze ich ja viel Erfahrung und weiß, wann es gefährlich wird“, so Strasser, der im Vorfeld auf einen dreimonatigen Koffein-Entzug setzt, damit auf dem Rad Kaffee und Cola wieder besser wirken. „Die Taktik jedes Teilnehmers ist frei, aber ich werde jede Nacht eine Stunde schlafen und tagsüber, wenn nötig, 20-minütige Powernaps, also Kurzschlafeinheiten einbauen. Diese Strategie hat sich bewährt.“ ­Damit schläft der willensstarke Radsportler gerade mal sechs bis ­sieben Stunden während des ­Rennens quer durch den großen Kontinent – so viel wie der Normalbürger in einer Nacht.