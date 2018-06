Baseball Green Sox mit Heimspielen

Göppingen / haz

Als Aufsteiger behaupten sich die Göppingen Green Sox aktuell auf dem sechsten Platz bei sieben Mannschaften in der Zweitliga-Tabelle. Die Baseballer erwarten heute auf ihrem Spielfeld Nato-Wiese unweit des Sportvereins-Stadions an der Hohenstaufenstraße mit den Neuenburg Atomics Gäste aus Südbaden zu zwei Heimspielen, die um 12 Uhr und um 15.30 Uhr beginnen.

Der heutige Gast fuhr zuletzt zwei Heimsiege gegen Schlusslicht Nagold ein, in der Woche zuvor hatten die Göppinger in Nagold beim Mitaufsteiger zumindest eines der beiden Duelle gewonnen. Davor hatte es vier Niederlagen in Folge gesetzt, nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Emerick, der im zweiten Jahr verantwortlich ist, als Neuling zunächst glänzend in die Runde gestartet war.

Im Viertelfinale der württembergischen Pokalrunde bezwangen die Sox zuletzt Landesligist Villingendorf mit 18:9. haz