Handball Glück macht Bogen um TG

Geislingen / js

Die C-Jugendmädchen der TG Geislingen warten weiter auf einen Anflug von Glück. Der Tabellenletzte der Württembergliga schrammte wieder hauchdünn am Erfolg vorbei und verlor 23:24 gegen die BBM Bietigheim. Die Gäste brachten mit einfachen Kreuzbewegungen ihre torgefährlichen Rückraumschützinnen immer wieder geschickt in Wurfposition. Geislingen setzte auf schnelles Passspiel und Stoßbewegungen in die Nahtstellen. Bis zum 10:11-Pausenstand kam keine Mannschaft entscheidend weg. Nach dem Wechsel kassierte die TG einfache Tore und lag zehn Minuten vor Schluss 16:20 hinten. Die überragende Torhüterin Patricija Maric wurde zum großen Rückhalt. Im Angriff warfen die unermüdlichen Esin Acar und Gabrijela Maric Tor um Tor, beim 23:23 drei Minuten vor Schluss war alles wieder offen. Aber wie so oft in dieser Saison war der Gegner die glücklichere Mannschaft.