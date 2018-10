Volleyball Glatter Start für Neuling

Burladingen / sp

Das Duell der beiden Aufsteiger war eine unerwartet klare Sache. Satz eins begann mit einer Aufschlagserie von Zuspielerin Kerstin Hofelich, die SG zog schnell auf 6:0 davon. Die Burladingerinnen haben nicht mehr die Qualität des Vorjahres, die Gäste holten sich den ersten Satz deutlich 25:13 Auch in Durchgang zwei spielten die SG-Frauen stark auf. Die neuen Angriffe, die sie in den vergangenen Wochen im Training eingeübt haben, machten sich bezahlt. Zudem arbeitete die Mannschaft gewohnt sauber in der Block­arbeit und holte sich Durchgang zwei noch deutlicher 25:10. Der dritte Satz verlief knapper, da Burladingen dagegenhielt. Nervenstark verwandelte Außenangreiferin Natascha Barbasci den ersten Matchball zum 25:23.

SG Volley Alb: Hofelich, Wolfmaier, Barbasci, Kerkossa, Peller, Römer, Pappe, Caro Schneller, Lisa Schneller.