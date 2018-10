Handball-Landesliga Glanzlos auf den Thron

Söflingen / Von Frank Schäffner

Die Partie beim Aufsteiger verlief lange Zeit ausgeglichen. Die Altenstädter bauten erneut auf ihre gut organisierte Defensive. Dahinter begann Martin Heer im Tor, der seine Sache sehr gut machte. Der Abwehrverbund funktionierte, im Angriff taten sich die Altenstädter schwer mit der weit vorgezogenen Deckung der Gastgeber. Im Spielaufbau lief es zeitweise unnötig hektisch, was zu Ballverlusten durch technische Fehler führte. Auch im Abschluss stand zu oft der gute Söflinger Torhüter Oliver Seifried im Weg, der zu Beginn zwei Strafwürfe abwehrte.

In den ersten 20 Minuten reichte die dürftige Torausbeute beider Seiten gerade mal zu einem 7:8. Das Angriffsspiel des TVA war wieder breit angelegt und führte über viele Positionen zu Abschlusschancen. Piotr Bielec zeigte schon in dieser Phase mit drei Treffern, dass er einen sehr guten Tag erwischt hatte. Ihn bekamen die Söflinger nie in den Griff. Tarkan Girgin und Robin Veil trafen zur 10:7-Führung, die nicht lange hielt. Die TSG glich über ihre Außenspieler Felix Frasch und den ungemein torgefährlichen Linksaußen Patrick Klöffel wieder aus. Oliver Köppel traf per Siebenmeter zur knappen 12:11-Halbzeitführung.

In Durchgang zwei lief es beim TVA deutlich besser. Nach Ballgewinnen ging es schnell nach vorne und die Torgelegenheiten nutzten vier verschiedene Schützen zum 16:12. Söflingens Trainergespann griff mit der Auszeit ein, die Distanzschützen Faris Hazic und Simon Pointinger verkürzten aber nur kurzzeitig. Die folgende Überzahlsituation nutzten sie nicht, ließen sogar zu, dass Kreisläufer Moritz Veil und der durchsetzungsstarke Köppel den Abstand wiederherstellten. Rechtsaußen Maximilian Pilz und Bielec erhöhten auf 20:15 (44.) und die Überlegenheit der Gäste schien sich endlich durchzusetzen.

Wieder schlichen sich Unkonzentriertheiten ein, die zu Ballverlusten führten. Söflingen war sofort da und der schnelle Linksaußen Klöffel bestrafte die Fehler mit drei Toren in Folge. TVA-Trainer Andreas Frey nutzte die Auszeit, um die Seinen wieder an ihre bewährten Spielzüge zu erinnern. Das gelang über die Abschlüsse der Rückraumspieler Köppel und Bielec zum 22:18. Die TSG setzte in der Schlussphase auf die Angriffsvariante mit dem siebten Feldspieler, mehrfach profitierten die Altenstädter nach Ballgewinnen davon und warfen den Ball ins leere Tor. Die letzten drei Treffer gehörten den Altenstädtern, die an diesem Nachmittag nicht glänzten, aber mit bewährten Mitteln weitere zwei Punkte einfuhren, die momentan zur Tabellenführung reichen.

TV Altenstadt: Torica, Heer; Härringer, Pilz (2), Knosp, Köppel (6/1), Girgin (2), Moritz Veil (5), Robin Veil (1), Bausch (1), Micha Bottek, Axel Bottek (1), Bielec (9), Christ.