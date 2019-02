Handball Gelungener Auftakt für Heiningen

Mannheim / ksis

Einen gelungen Einstand ins neue Jahr verzeichneten die Oberliga-Handballfrauen des TSV Heiningen bei ihrem Gastspiel in Mannheim.

Nach sechswöchiger Spielpause taten sich die Heiningerinnen in den ersten Spielminuten schwer, wieder in ihren Rhythmus zu kommen. Dazu trugen aber auch die Gastgeberinnen, die sich in schweren Abstiegsnöten befinden, bei. Mit hoher Einsatzbereitschaft und durch ihre Top-Schützin Nadine Tietze versuchten die Kurpfälzerinnen, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Doch zum Ende der ersten Spielhälfte wendete sich das Blatt. Die TSV-Frauen fanden nun mehr und mehr zu ihrem Spiel. Hauptsächlich die Defensive und eine bestens aufgelegte Jasmin Bars im Tor gaben dem Team um Trainer Fabrizio Masuzzo die notwendige Sicherheit. Über eine 11:9-Führung zur Halbzeit baute Heiningen seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Die HSG musste ihrem hohen kämpferischen Einsatz immer mehr Tribut zollen. Das spielte den TSV-Frauen in die Karten, die nun ihre Überlegenheit mehr und mehr ausspielten. Lediglich die etwas mangelnde Chancenverwertung verhinderte ein deutlicheres Ergebnis.

Aktuell befinden sich fünf Mannschaften innerhalb von zwei Punkten an der Tabellenspitze, darunter der TSV Heiningen als Fünfter. ksis

TSV Heiningen: Baars, Thiemann; Vogl (1), Baumeister (2), Walter, Ullmann, Weißer (3), Mohr, Raab (1), Djokic, Kühnrich (3), Philipp (4), Maier (7), Scheel (4/1).