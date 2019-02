Säbelfechten Geldhahn wird zugedreht

Kreis Göppingen / Wolfgang Karczewski

Seit Jahrzehnten wird in Eislingen erfolgreich mit dem Säbel gefochten. Doch das Regionale Spitzensportzentrum an der Ulmer Straße steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Verband hat den Geldhahn zugedreht und die Fördergelder um ein Drittel gekürzt.

„Insgesamt müssen wir mit 50 000 Euro weniger auskommen“, stöhnt Ulrich von Buch, der Leiter des Spitzensportzentrums, Vizepräsident der TSG Eislingen und Leiter der Fechtabteilung. Grund für die massiven Kürzungen ist die Leistungssportreform. Künftig soll es bei den Säbelfechtern nur noch einen zentralen Bundesstützpunkt in Dormagen geben. Bislang war der Standort Heidenheim ebenfalls ein Bundesstützpunkt, allerdings für die Degenfechter. „Wir waren hier mit unseren Säbelfechtern sozusagen angedockt, weshalb auch wir Fördermittel bekamen“, erklärt von Buch. Doch damit ist es seit 1. Januar vorbei. Eislingen ist seitdem „nur“ noch Landes­stützpunkt.

„Ehrlich gesagt wissen wir nicht, wie es weitergeht, ob noch weitere Mittel gestrichen werden. Aber ich befürchte, dass wir mit weiteren Mittelkürzungen rechnen müssen“, sagt von Buch, der auch Präsident des Württembergischen Fechterbundes ist. Um dies zu klären, hat sich der Eislinger Funktionär vor zwei Wochen an Sven Ressel, Sportdirektor des Deutschen Fechterbundes (DFB) gewandt. Auf eine Antwort wartet er heute noch.

Gegenüber unserer Zeitung konnte Ressel die Frage nicht konkret beantworten. „Ich kann dazu nichts sagen. Es ist alles in der Schwebe“, meinte der Sportdirektor.

Für das Regionale Spitzensportzentrum hat die Streichung der Fördermittel bereits Konsequenzen. So müssen die Fechter sich bei der Teilnahme an internationalen Turnieren stärker finanziell beteiligen als bisher. „Es ist klar, dass die Kürzung nicht ohne Folgen bleiben kann“, sagt von Buch.

Derzeit betreiben im Sportzentrum, in dem Athleten der TSG Eislingen, des FC Göppingen und der Turnerschaft Göppingen zusammen trainieren, rund 100 Säbelfechter Leistungssport. Zirka 30 von ihnen nehmen an internationalen Turnieren auf der ganzen Welt teil. „Wir reisen in die USA, nach Russland, Polen oder Italien“, erklärt von Buch, „das kostet natürlich alles viel Geld.“ Hinzu kommen die Kosten für die fünf hauptamtlichen Trainer um Landes- und TSG-Vereinstrainer Joachim Rieg. Im schlimmsten Fall wären sogar die Jobs der Übungsleiter gefährdet. Aber soweit möchte es von Buch nicht kommen lassen. Er sucht derzeit nach anderen Einnahmequellen für seine Fechter. Hier könnten Sponsoren eine wichtige Rolle spielen. Erste Gespräche laufen bereits, so von Buch. Außerdem möchte man in Eislingen künftig verstärkt Turniere veranstalten. Einen Anfang hat man bereits gemacht: Am vergangenen Wochenende richteten die Eislinger Säbelexperten zum ersten Mal ein Turnier für Veteranen in allen drei Disziplinen – Säbel, Degen und Florett – aus.