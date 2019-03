Volleyball Gegen Blaustein reicht’s am Ende wieder nicht

Gerstetten / sp

Wie schon im Hinspiel zeigte sich der TSV Laupheim extrem abwehrstark und machte es den Angreiferinnen der SG schwer, die Bälle im Feld zu versenken. Fast immer war eine Laupheimer Hand zwischen Ball und Boden. In einem Fünfsatz-Spiel behielt die SG Volley Alb aber am Ende die Oberhand.

Nach einer kurzen Pause wartete mit dem TSV Blaustein ein deutlich stärkerer Gegner als zuvor Laichingen auf die SG. Die Gastgeberinnen wollten Revanche fürs Hinspiel, das sie im Dezember nach großem Kampf 2:3 verloren hatten.

Mit tollen Spielzügen und einigen Aufschlagserien, lag die SG in den ersten beiden Sätzen meist gleichauf, bis der TSV Blaustein am Ende der Sätze die wichtigen Punkte für sich verbuchte. Nach 0:2-Rückstand hieß es für Volley Alb alles oder nichts. Mit unbedingtem Siegeswillen und tollen Blockaktionen entschied die SG die Sätze drei und vier für sich. Die Blausteinerinnen standen unsicher in der Annahme sowie in der Abwehr, das nutzte die SG gnadenlos. Im fünften Satz machten Leichtsinnsfehler der Gastgeberinnen alles kaputt und Blaustein ging wie im Hinspiel erneut als 3:2-Sieger vom Feld (20:25, 20:25, 25:21, 25:17, 12:15). In der Tabelle hält Aufsteiger SG Volley Alb als Fünfter weiter Abstand zu den Kellerplätzen.

SG Volley Alb: Barbasci, Pusch, Römer, Kerkosse, Schleicher, Wolfmaier, Pappe, Petrovica, Lisa Schneller, Caro Schneller.