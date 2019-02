Handball Gebrauchter Tag vertagt Entscheidung

Geislingen / Jochen Schreitmüller

In einem der schwächsten Saisonspiele gab es für die weibliche B-Jugend der TG Geislingen eine verdiente 15:30-Niederlage gegen die JSG Deizisau/Denkendorf. Die Gäste wahrten damit ihre theo­retische Chance auf Platz zwei in der Württembergliga, den momentan noch die TG Geislingen innehat. Im direkten Vergleich ist Deizisau damit besser als die TG, hat aber immer noch zwei Punkte Rückstand. Die Entscheidung über die Vize-Meisterschaft ist damit auf den letzten Spieltag vertagt. Dort empfängt Deizisau Meister Biberach und Geislingen spielt beim Tabellenletzten Mössingen.

Die TG bot nur in den ersten fünf Minuten Paroli, danach ließ sich die ansonsten so gut funktionierende Deckung ein ums andere Mal ausspielen. Über 4:7 wuchs der Rückstand nach einer Viertelstunde auf 5:10 an. Selbst eine Auszeit brachte keine Besserung. Nach dem 10:16 zur Pause änderte sich in Hälfte zwei wenig. Der Angriff agierte zu statisch und bereitete der defensiven Deckung der Gäste kaum Probleme. Geislingen versuchte mit verschiedenen Umstellungen eine Wende zu erreichen, aber beim 12:22 (40.) war das Spiel entschieden.

TG Geislingen: Vu; Maric; Rienhardt (1), Schurr (4), Blessing (1), Simon (2), König (2), Zachariadis (4/3), Szekely (1).