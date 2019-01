Handball Gastgeber wollen Spieß umdrehen

Ostfildern / dh

Am heutigen Samstag um 20 Uhr trifft die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf in der Sporthalle Ruit auf die HSG Ostfildern. Der Aufsteiger steht nach einer durchwachsenen Hinrunde mit 8:24 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und ist bei drei Zählern Vorsprung auf Herbrechtingen dringend auf Punkte angewiesen. Der Gegner geht nach einer gelungenen Wintervorbereitung selbstbewusst in die Partie.

Vor der Runde stärker eingeschätzt, musste die HSG Ostfildern in der Hinrunde doch auch Lehrgeld bezahlen. Dennoch wurde zumindest gegen die vermeintlich direkte Konkurrenz um den Klassenerhalt gepunktet. Im Hinspiel konnte sich die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf zwar knapp durchsetzen, lag dabei aber 59 Minuten im Rückstand. Erst in der Schlussminute gelang Peter Schnepf der glückliche Siegtreffer zum 30:29. Dabei war es vor allem der großgewachsene Rückraumlinke Strobel, der der HSG immer wieder Probleme bereitete. Im Heimspiel wollen die Filder-Falken nun Revanche für die unglückliche Niederlage im vergangenen September.

Für die HSG Wi/Wi/Do gilt es, nach der hohen Niederlage in Wolfschlugen wieder in die Spur zu finden und die weiße Weste gegen die schlechter platzierten Teams zu wahren. Ausschlaggebend hierfür wird sein, ob es der Mannschaft um Kapitän Nico Heilig gelingt, eine stabile Abwehr zu stellen. Dann kann auch das Tempospiel aufgezogen werden. Die Trainer Rascher und Bühler können nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen. Der gegen Wolfschlugen vermisste Fabian Schneider ist wieder fit. Ausfallen wird Philipp Köller, hinter Kim Schmid steht noch ein kleines Fragezeichen. dh