Württembergliga Gastgeber nur ein Mal in Führung

Donzdorf / Dennis Helmer

„Man muss einmal im Spiel in Führung sein und zwar dann, wenn abgepfiffen wird“, so ein erleichterter Trainer Andreas Rascher nach dem Spiel gegen die HSG Ostfildern. Seinem Gegenüber Frank Ziehfreund dagegen war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, denn die Gäste lagen die komplette Spielzeit in Führung, nach 45 Minuten gar mit fünf Toren, dennoch standen sie am Ende mit leeren Händen da, denn die Handballer der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf bewiesen Moral und kämpften bis zum Ende, um dann eben dieses eine Tor besser zu sein. So endete die Partie mit einem glücklichen 30:29-Heimsieg und bescherte Wi/Wi/Do den besten Saisonstart seit Württembergliga-Zugehörigkeit.

Beide Mannschaften legten ein hohes Tempo an den Tag, aus dem die Gäste bis zum 6:9 mehr Kapital schlagen konnten. Durch die Einwechslung von Peter Schnepf versprühte die HSG fortan mehr Gefahr aus dem Rückraum. Mit drei Treffern in Folge brachte er seine Farben beim 10:11 nach 23 Minuten wieder heran. Drei Minuten später gelang Heilig der 12:12-Ausgleich, von dem sich Ostfildern aber nicht aus dem Konzept bringen ließ und bis zur Halbzeit wieder eine 16:15-Führung erspielte.

Manndeckung bringt Erfolg

Nach dem Seitenwechsel gelang es der HSG noch zweimal auszugleichen, ehe die „Filder Falken“ einen Gang nach oben schalteten. Vor allem der Rückraumhüne Philip Strobel wurde in dieser Phase immer wieder gekonnt eingesetzt und erzielte Tor um Tor. So sahen die HSG-Anhänger ihre Felle davon schwimmen, als der Gast 15 Minuten vor dem Ende auf 25:20 erhöhte.

Eine Auszeit von Gästetrainer Ziehfreund nutzte das Wi/Wi/Do-Trainergespann Rascher/Bühler zu einer Umstellung. Strobel wurde in Manndeckung genommen und die Gefahr aus dem Rückraum der Gäste war fürs Erste gebannt. Angetrieben von einem immer lauter werdenden Publikum blies die HSG Wi/Wi/Do zur Aufholjagd. Heilig gelang mit dem 27:27 in der 54. Minute der lang ersehnte Ausgleich. Die Gäste gingen noch zwei Mal in Führung, ehe Paul Bürgermeister zwei Mal in Folge parierte und Heilig und Schnepf mit ihren Treffern 30 Sekunden vor Abpfiff für die erste Führung der Gastgeber sorgten. Als dann auch noch der letzte Angriff der Gäste abgewehrt wurde, kannte die Freude auf Seiten von Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf keine Grenzen mehr. Dennis Helmer

Wi/Wi/Do: Krieg, Bürgermeister; Corces (2), Baur, Ambrosch, Hommel, Schnepf (8), Pfeilmeier (3), Heilig (6), Thrun (2), Müller, Schmid (4), Schneider (5).