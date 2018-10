Handball Gast kommt mit neuem Trainer

Donzdorf / dh

Die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf trifft heute um 19.30 Uhr in der Lautertalhalle auf die HSG Langenau/ Elchingen.

Langenau steht mit 4:8 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und musste vergangenes Wochenende gegen den TSB Gmünd eine deutliche Niederlage einstecken. Überraschend trat nach diesem Spiel HSG-Trainer Hartwig Schenk zurück und übergab an den ehemaligen HSG-Akteur Baresel. Schenk hatte nach eigenen Angaben nicht mehr das Gefühl, die Mannschaft zu erreichen. Die HSG ist seit Jahren für kompromisslosen Tempohandball bekannt und geht in der Regel 60 Minuten lang Vollgas. Nach dem zweiten Platz und in der Vorsaison hat man sich am Pfleghof sicher einen anderen Saisonstart vorgestellt. Zwei Niederlagen zum Auftakt folgten zwei Siege, denen erneut zwei Niederlagen folgten.

Die Mannschaft der HSG WiWi/Do hofft, dass sie ihre kleine Negativserie beenden kann und vor eigenem Publikum wieder punktet. Trainer Rascher will wieder zurück in die Erfolgsspur und an die ersten vier Spiele anknüpfen. Allerdings nimmt die Verletztenliste der HSG nicht ab, am Dienstag konnte nur mit fünf Feldspielern trainiert werden. Wer heute auflaufen wird, wird sich kurzfristig entscheiden. Auf alle Fälle werden nicht alle eingetragenen Spieler im Vollbesitz ihrer Kräfte sein. dh