Handball Ganz starke zweite Hälfte

Heiningen / mg

Das Spiel begann, wie man es erwarten durfte. Die MTG Wangen spielte ihre Angriffe sehr ruhig und versuchte, den Heiningern das Tempo in ihrem Spiel zu nehmen. Dies ging am Anfang auch voll auf und so führten die Gäste vor 500 Zuschauern in der Voralbhalle in der zwölften Spielminute mit 7:4.

Die Staren waren einfach nicht heiß genug in der Anfangsphase und leisteten sich zu viele Fehlwürfe gegen eine sehr gute Defensive der MTG. Durch die Hereinnahme von Julian de Boer auf der Mitte-Position fanden die Heininger nun bessere Lösungen und Felix Frey konnte zum 9:9 ausgleichen. Wangen nahm eine Auszeit, danach machten die Männer von Marcus Graf drei technische Fehler und die Allgäuer waren wieder 12:9 in Führung gegangen. Durch einen Rückraum-Kracher von de Boer konnten die Staren zur Halbzeit auf 12:14 verkürzen.

Coach Marcus Graf musste wohl die richtigen Worte gefunden haben, die Staren kamen wie verwandelt aus der Kabine. In der Abwehr wurde hervorragend gedeckt, im Angriff kombinierte man flüssig und fand so endlich zum eigenen Tempohandball. So ging es über die Spielstände 15:14 und 22:20 zum 27:23 für Heiningen Richtung Sieg.

Marc Kuttler bekam noch die Rote Karte für ein völlig unnötiges Foul an Felix Kohnle. Felix Frey erhöhte auf 28:23 und krönte somit seine beste Saisonleistung. Am Ende stand ein verdienter 29:25-Erfolg der Staren, die sich in der Tabelle oben festsetzen können und jetzt Platz drei einnehmen.

Am Feiertag um 17 Uhr muss das Team von Marcus Graf das nächste Spiel bei der SG Her­brechtingen/Bolheim (14.) bestreiten. Aufgrund der Tabellensituation ist Heiningen der Favorit, aber man darf das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die SG hat bereits einen Trainerwechsel vollzogen, Michael Kling soll der Mannschaft wieder neuen Mut einhauchen. Auf Heininger Seite sind alle Spieler an Bord, man will keinen Zweifel aufkommen lassen, dass man dieses Spiel gewinnen möchte. Am Dienstag und Mittwoch stehen zwei Trainingseinheiten an, in denen man sich auf die SG mit ihrem starken Rückraum einstellen wird. „Die Mannschaft muss nun den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung nehmen und dieses Spiel gewinnen“, so der Sportliche Leiter Timo Rapp. mg

TSV Heiningen: Rieker, Braun; Gross (1), C. Zöller (4), R. Zöller (1), Hartl, de Boer (5), Frey (3), Unseld (1), Dannenmann (1), Rummel (4), Neudeck, Djokic (1), Kohnle (4/4).