Württembergliga Ganz starke zweite Hälfte

Heiningen / mg

Nicht mehr aufzuhalten waren die Männer des TSV Heiningen in den zweiten 30 Minuten des Spiels gegen den TV Gerhausen.

Die Handballer von Marcus Graf starteten gut in die Partie und führten 4:2. Durch einen weiteren Ballgewinn ging es schnell in die zweite Welle, dabei wurde Chris Zöller bereits das zweite Mal im Gesicht getroffen und die Unparteiischen zogen zu Recht die Rote Karte für den Gerhausener ­Patrick Maier.

Unbeeindruckt von der Härte des Gegners erhöhten Julian de Boer und Marc Dannemann auf 6:2. Die Heininger Abwehr arbeitete weiter konzentriert und Yanik Braun im Tor dahinter zeigte eine herausragende Leistung. Doch der TV Gerhausen verschleppte gekonnt das Tempo und die Staren gingen mit den gewonnenen Bällen etwas zu fahrlässig um. So ging es über die Zwischenstände von 9:6 und 10:9 mit einem 11:11 in die Kabine.

In der Halbzeit stellten die Heininger die Abwehrformation um und gingen mit einer 6:0-Variante in die zweiten 30 Minuten. „Wir wollten mehr Tempo im Spiel und uns nicht mehr einschläfern lassen“, sagte Coach Marcus Graf. Die Mannschaft habe das in der ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit „super gespielt“. In der Tat konnte sich Heiningen über 15:11 zum 24:17 absetzen, angetrieben vom nun immer stärker werdenden Felix Kohnle und von Marc Dannenmann. Dagegen wussten sich die Gäste nur noch mit übertriebener Härte zu wehren und so war es wenig verwunderlich, dass es noch zwei weitere Rote Karten für die Gerhausener Tobias Buck und Jonas Dück gab. Unterm Strich stand ein verdienter Heimsieg, der auch in dieser Höhe in Ordnung geht.

Zum nächsten Spiel geht es am Samstag zum SKV Unterensingen, der den Punktverlust aus der 31:33-Niederlage gegen Liebersbonn ausbügeln will.

TSV: Braun, Meissner; Gross (1), Zöller (8/2), Hartl, de Boer (2), Frey (2), Unseld, Dannenmann (4), Gockeler, Rummel (1), Neudeck (1), Djokic (7), Kohnle (4).