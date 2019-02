Tischtennis Ganz schwer für die TTG

Süßen / vv

Am Sonntag um 14 Uhr geht es für die Damen der TTG Süßen in der 3. Bundesliga gegen den aktuellen Tabellenführer TTC Langweid wieder an die Tische.

Langweid musste kurz nach Beginn der Rückrunde die erste Niederlage der Saison beim direkten Verfolger DJK Offenburg hinnehmen (2:6), wird nun aber bestimmt alles daran setzen, keine weiteren Punkte im Aufstiegskampf liegen zu lassen. Antreten wird der TTC vermutlich wie gewohnt mit seiner stärksten Aufstellung mit Katharina Schneider an der Spitze und den Damen der TTG Süßen das Leben schwer machen. Trotzdem erwarten die Gastgeberinnen spannende Spiele und mitreißende Ballwechsel und freuen sich auf die Zuschauer in der neuen Sport- und Kulturhalle in Süßen.

Für die TTG Süßen spielen voraussichtlich Katharina Szabo, Katharina Binder, Ann-Kathrin Ziegler, Verena Volz und Celine Schlecker. vv