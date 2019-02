Kegeln Gala in der Fremde sichert Ticket für ein weiteres Jahr

Magstadt / js

Die 3513 Kegel waren das beste Geislinger Auswärtsergebnis der Saison, Gastgeber SV Magstadt hatte mit 3328 Kegeln kaum etwas entgegenzusetzen.

Die Geislinger zeigten dem Schlusslicht schon im Startpaar die Grenzen auf. Sowohl Matthias Reiter als auch Jan Schimmel gewannen ihre Duelle deutlich. Schimmel (579) spielte vier gleichmäßige Durchgänge und schlug Mattioli (555) 3:1. Reiter zeigte zeitgleich einmal mehr eine Galavorstellung und legte, vor allem durch ein hervorragendes Spiel in die Vollen, großartige 620 Kegel auf die Bahn. Seinem Gegner Roncevic (567) ließ er nicht den Hauch einer Chance.

77 Kegel Vorsprung bekam das Geislinger Mittelpaar mit auf die Bahnen. Robin Winkler spielte nach verhaltenem Start drei konstante Durchgänge, ihm fehlte jedoch ein Ausreißer nach oben bzw. eine lang anhaltende Serie an guten Würfen. Mit 539 Kegeln musste er sich Kocijan (544) knapp geschlagen geben, verlor aber nur äußerst wenige Kegel. Jannis Fuchs, der ebenfalls verhalten startete, kam immer besser ins Spiel und musste nach einem Krimi im Duell mit Hodapp (550) am Ende den Mannschaftspunkt teilen. Erst im letzten Wurf sicherte Fuchs, der ebenfalls 550 Kegel erreichte, den halben Punkt für die Geislinger.

Nun war es an David Kern und Oliver Vogelbacher, den Vorsprung von 72 Kegeln ins Ziel zu bringen. Die beiden begnügten sich aber nicht damit, sie vergrößerten den Abstand noch. Kern (591) kam mit beeindruckendem Spiel nahe an die 600er-Marke heran und besiegte Aydeniz (556) klar. Vogelbacher spulte das beste Spiel seiner Karriere ab und pulverisierte seine Bestleistung. Nach vier Sätzen auf Topniveau zeigte die Anzeigetafel 634 Kegel an, was 4:0 Sätze im Duell mit Pozarnik (556) bedeutete.