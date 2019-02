Württembergliga Gäste klarer Außenseiter

Heiningen / Markus Munz

Die Handballer des TSV Heiningen erleben im Meisterschaftsrennen der Württembergliga gerade ein Wechselbad der Gefühle. Die jüngst erst eroberte Tabellenführung ist schon nach einer Woche wieder futsch. Im Derby gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf muss der TSV am Samstag um 20 Uhr unbedingt die Punkte in Heiningen behalten. „Wir wollen den Heimsieg und werden Wi/Wi/Do keinesfalls unterschätzen“, verspricht Trainer Marcus Graf.

Die Favoritenrolle ist nicht nur für HSG-Coach Andreas Rascher klar verteilt: „Heiningen spielt eine starke Runde und wird mit dem nötigen Ehrgeiz auflaufen, hat aber auch den Druck. Wir rechnen uns eine Außenseiterchance aus, allerdings nur dann, wenn wir eine Top-Leistung abrufen und es bei Heiningen nicht so gut läuft.“ Im Rundenverlauf ist es Raschers Team bislang nicht gelungen, auch mal einen Großen zu ärgern. Stattdessen setzte es in diesen Partien teils herbe Pleiten. „Damit kann ich nicht zufrieden sein“, erklärt Rascher, „mit unserer Punktausbeute und der Platzierung insgesamt sind wir aber zufrieden.“

Im Heininger Lager wird man mit einem Auge auch auf das Aufeinandertreffen der beiden Oberliga-Absteiger TSV Deizisau und TSB Schwäbisch Gmünd schauen. Beide waren zugleich die letzten Gegner des TSV Heiningen in einem harten Auftaktprogramm nach der Winterpause, das nach dem Heimspiel gegen Wi/Wi/Do direkt mit dem nächsten Derby in Lauterstein fortgesetzt wird. Mit einem „Riesenspiel“ triumphierte das Graf-Team beim Spitzenreiter in Gmünd, dagegen hatte man vor Wochenfrist beim Tabellenvierten in Deizisau das Nachsehen. „Wir haben dort 46 Minuten lang geführt, aber am Ende das, was uns eigentlich immer auszeichnet, nämlich die Fokussierung und den Glauben an den Sieg, etwas vermissen lassen“, erklärt Graf. Den Siegeswillen hat der Trainer bei den Seinen in den Übungseinheiten unter der Woche wieder erkannt: „Wir wissen um die Qualitäten bei Wi/Wi/Do mit ihrem spielstarken Rückraum und müssen uns vor allem defensiv gegenüber den letzten Spielen wieder steigern.“

Der Kampf um die Meisterschaft beschränkt sich für Graf nicht auf das Spitzenduo Schwäbisch Gmünd und Heiningen. Die Verfolger aus Wolfschlugen, Deizisau und Wangen seien ebenfalls noch mit im Rennen. Gegen Wi/Wi/Do könnte der verletzte Chris Zöller bereits wieder in den Kader zurückkehren. Er traf im Hinspiel beim ungefährdeten Heininger 36:28-Sieg sieben Mal für die Staren. „Ein Selbstläufer wird es trotzdem sicher nicht, wir müssen und wollen unsere Stärken am Samstag durchbringen“, fordert Graf. Markus Munz