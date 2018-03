Turnen Gäste gewinnen an allen Geräten

Ebersbach / tz

Der Wettkampf begann am Pauschenpferd, wo Ian Maurath die höchste Wertung für das Turnteam erreichte (12,05). Gut in Form zeigte sich auch Max Dietzschold (11,10). Tilman Zeeb gelang seine beste Übung der Saison (10,45). Steffen Schmid steuerte 8,40 bei, zum Gerätesieg reichte es nicht. Diesen verpasste das Turnteam an den Ringen nur knapp. Teamchef Jens Hesse zeigte eine nahezu fehlerfreie Kür (12,25). Dietzschold erturnte 11,75 Punkte. An die schwierigste Kür wagte sich Schmid und wurde mit 10,95 belohnt. Zeeb kam mit 9,45 in die Wertung. Allen Staufen-Turnern gelangen gute Sprünge (Simon Geyer 11,35; Maurath 11,00; Zeeb 10,75; Jens Hesse 10,45), doch Ludwigsburg erzielte in der Summe über vier Punkte mehr.

Am Barren lief es Dietzschold am besten (12,10). Maurath schaffte trotz einer Umstellung während der Übung 11,60. In die Wertung kamen auch Zeeb (9,95) und Jens Hesse, der wegen eines Fehlers beim Schweizer Handstand nur 9,80 erreichte. Felix Simperl feierte seinen ersten Ligaeinsatz (8,25). Sehr gute Übungen am Reck gelangen Dietzschold (12,25) und Maurath (12,20). Auch Schmid überzeugte mit 10,25 Punkten. Zeeb bekam nicht alle Elemente anerkannt und erhielt 8,60 Punkte. Bei seinem Debüt am Reck erturnte Cornelius Hesse 8,15 Punkte, als er für seinen verletzten Vater Jens Hesse einsprang. Zum abschließenden Bodenturnen durfte noch einmal Youngster Simperl ran. Seine Nervosität hatte sich gelegt, er turnte konzentrierter (11,00). Die meisten Punkte holte Cornelius Hesse (12,65). Zeeb erturnte bei seinem sechsten Einsatz 11,65, Maurath steuerte 11,50 bei. tz