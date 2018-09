Kegeln Gäste dürfen nur ganz kurz schnuppern

Geislingen / rw

Zu Beginn schien Gammelshausen das Spiel in Geislingen offener zu gestalten als in den vergangenen Jahren. Die KV-Startspieler Jan Schimmel und Matthias Reiter verloren ihren ersten Satz. Danach glich Schimmel (553) aus, musste sich aber Michael Harnacker (575) geschlagen geben. Reiter (574) hingegen gewann drei Sätze in Folge und bezwang Bernhard Mürter (516) klar.

Das Mittelpaar ging mit 36 Kegeln Vorsprung auf die Bahn. Erneut schnupperten die Gäste am Erfolg. Gerd Sperle verlor die ersten beiden Sätze gegen Markus Neubrand, riss sein Duell jedoch noch rum und war bei 2:2 Sätzen und 517:515 der Glücklichere. Den dritten Geislinger Mannschaftspunkt holte Oliver Vogelbacher. Trotz kurzer Schwächephase im zweiten Durchgang gelang ihm mit 581 gegen Jürgen Schramm (497) die Tagesbestleistung. Bei nun 3:1 Punkten und 122 Kegel Vorsprung für die Geislinger schien das Spiel entschieden.

Im Schlusspaar ging es daher nur noch um die Höhe des Sieges. David Kern (556) schöpfte sein Potenzial nicht aus, spielte jedoch ein konstant gutes Spiel und bezwang Daniel Landgraf (515) glatt mit 4:0 Sätzen. Robin Winkler (545) fand nach schwachem Start immer besser ins Spiel, lag zwischenzeitlich sogar mit 2:1 vorne. Doch am Ende musste er sich Marc Aulich (576) geschlagen geben.