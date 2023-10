In einem packenden Spiel hat sich die deutsche Futsal-Nationalmannschaft, hier Suad Ak beim Torschuss, in der Eliterunde der WM-Qualifikation in der Göppinger EWS-Arena den ersten Sieg überhaupt geholt. Das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld gewann gegen die Slowakei mit 4:3 (1:1). Überragender Mann auf dem Spielfeld war Kapitän Christopher Wittig, der drei Mal traf. Das vierte deutsche Tor steuerte Muhammet Sözer bei. Die Entscheidung fiel in der vorletzten Minute, als Wittig ins verwaiste slowakische Tor traf. Damit tauschte die DFB-Auswahl den Platz mit der Slowakei. Am Montag stehen sich beide Mannschaften im Rückspiel erneut gegenüber.