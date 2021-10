Kurz vor dem Anpfiff setzte Starkregen ein, doch davon ließen sich die Spieler nicht beirren. In einem von Beginn an spannenden Spiel war Göppingen tonangebend, allerdings blieben die Gastgeber durch Konter gefährlich. In der 18. Minute setzte sich der Göppinger Luca Piljek gegen zwei Gegenspiel...