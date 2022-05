Keinen Zweifel ließ der SGV Freiberg am Ausgang seines Gastspiels beim Göppinger Sportverein aufkommen. Der Oberliga-Tabellenführer drückte vor 550 Zuschauern an der Hohenstaufenstraße vom Anpfiff weg aufs Gaspedal, Christian Mauersberger schlenzte den Ball schon nach 70 Sekunden an die Latte u...